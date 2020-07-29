IATA：全球空運2024年前難恢復疫情前水準

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（法新社巴黎28日電） 國際航空運輸協會（IATA）今天表示，至少在2024年以前，全球航空運輸量不會恢復至2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐前的水準。

IATA首席經濟分析師皮爾斯（Brian Pearce）於記者會上表示：「各國解封時間不確定是最主要的原因。我們預期2024年以前全球航空運輸量都達不到去年的水準，比我們先前預估的時間又晚一年。」

皮爾斯又說，全球航空運輸前景與各國抗疫成功與否有極大的關係；另外，英國當局對西班牙祭出的新旅遊限制也造成了許多不確定因素。

「我們尚未看見全球大範圍解封，尤其是長途旅行，尤其是往返大西洋兩岸的旅行。」

他又說，在今年5、6月出現不如預期的反彈後，相信今年下半年即使出現復蘇，速度也將比「我們所希望的緩慢」。

皮爾斯表示，由於某些國家2019冠狀病毒疾病確診人數仍持續上升，各國重新開放邊界時間將比原先預計的要晚。

他又說，就2020年整體而言，IATA預估全球航空運輸量恐大減63%，比原先預估的55%跌幅更糟。

IATA由全球290家航空公司組成，這些公司今年全年營收與去年相比恐遭腰斬。

© 2020 AFP