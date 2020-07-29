NBA球季因疫情斷逾4月 7/30佛州隔離園區複賽

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社奧蘭多28日電） 美國職籃NBA將在7月30日於佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）設立的隔離園區複賽，因為2019冠狀病毒疾病疫情而史無前例中斷長達4個多月的球季終將重新展開。

NBA在奧蘭多迪士尼世界設立如同「泡泡」般的隔離園區供複賽使用，複賽首日有2場比賽，首戰是猶他爵士對上紐奧良鵜鶘，第2場則是「洛杉磯內戰」，由詹姆斯（LeBron James）領軍湖人迎戰雷納德（Kawhi Leonard）率領的快艇。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在美國已奪走約15萬條人命，這兩場比賽標示着一個開端，目標是NBA2019-2020年球季能在疫情大流行中安全打完。

為了降低疫情蔓延風險，NBA讓22支球隊進駐迪士尼世界內部的嚴格管制隔離園區。

各隊會在迪士尼世界的ESPN體育大世界園區（ESPN Wide World of Sports Complex）3座體育館進行比賽，賽事期間不開放球迷進場觀賽，僅少部分記者能進入採訪。

350多名球員會被安排住進迪士尼世界的3間飯店，他們到任何地方都會受到嚴格限制，直到季後賽開始前，都會嚴禁外界人士來訪。

球員抵達奧蘭多後，必須在自己的飯店房間內隔離48小時，直到他們的冠狀病毒篩檢呈陰性反應2次為止。

病毒篩檢會在隔離園區內持續進行，但目前並不知道采驗的頻率為何。

© 2020 AFP