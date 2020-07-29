WWF：全球野生老虎數增加　仍面臨盜獵威脅

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（法新社新德里29日電） 今天是世界老虎日，世界自然基金會（WWF）和印度政府表示，儘管不丹、中國、印度、尼泊爾與俄羅斯5個國家的野生老虎數量有起色，但它們仍面臨盜獵等主要威脅。

目前全球剩不到4000隻野生老虎，其中有70%都棲息在印度，印度等13個國家早在10年前就誓言要提高野生老虎的數量。

印度政府2006年進行的第一次全國調查發現，野生老虎數量只有1411隻，但去年公布的調查結果，全國的野生老虎數量增至2967隻。

WWF全球老虎生存計畫（Tigers Alive Initiative）負責人柴普曼（Stuart Chapman）今天在紀念世界老虎日的聲明中指出：「從2010年歷史低點後，老虎數量終於在南亞、俄國與中國的許多地區有了顯着成長。」

柴普曼表示，對於其他在棲息地中受威脅的物種和數以百萬計依賴這種生態系統的人們來說，不丹、中國、印度、尼泊爾與俄國的野生老虎數量增加是個「大好消息」。

但WWF指出，野生老虎仍面臨盜獵和棲地破壞的威脅，同時老虎數量的分布也變得支離破碎，這會增加近親繁殖的風險。

WWF還說，東南亞大部分地區已經來到臨界水準，在那裡陷阱危機正使老虎和它們獵物在內的野生動物走向滅絕。

© 2020 AFP