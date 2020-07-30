傳俄懸賞殺美軍 川普駁斥

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（法新社華盛頓29日電） 美國總統川普今天駁斥俄羅斯懸賞阿富汗民兵組織「塔利班」（Taliban）狙殺駐阿美軍的說法，還說他和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話時，從沒提過此事。

川普接受美國新聞網站Axios訪問時表示：「我從來沒和他討論這件事。」

川普最近是在23日和蒲亭通電話，2月底情報指稱呈交給川普的「總統每日簡報」（PDB）有提及俄國懸賞一事以來，他和蒲亭通電話至少8次。

根據川普說法，他沒讀過那份簡報，但他在昨天錄製的訪問中又告訴Axios，每日簡報文件他確實會看。

白宮表示，川普是在「紐約時報」6月底刊出報導之後，才從口頭報告獲知可能有此懸賞鼓勵狙殺美軍。

川普告訴Axios，這項指涉「從未送達我的桌子」，美國情報單位「不認為這是真的」。

事實上，美國媒體報導指出，不同機構對於俄國懸賞一事是否屬實，看法相當分歧。

川普今天在白宮對記者評論時更加碼指出，他從未認真看待這項傳聞，也幾乎沒理由懷疑俄羅斯。他援引1980年代蘇聯入侵阿富汗的蘇阿戰爭指出，俄羅斯不會有興趣幫忙塔利班，「我不知道他們為什麼要這樣做」。

川普說，如果此事最後證明為真，那他會有「適切回應」。

川普也駁斥俄羅斯提供塔利班武器的報導。

© 2020 AFP