國會反壟斷聽證開轟 美4科技巨頭自清

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（法新社洛杉磯29日電） 臉書、亞馬遜、蘋果和谷歌4大巨擘執行長，今天在美國眾議院反壟斷聽證會遭議員輪番炮轟，4人都澄清自家企業絕無壟斷。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）與亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），前所未見地以視訊方式連袂出席眾院的反托拉斯小組委員會的聽證，時間超過5小時。

儘管聽證會聚焦在這些企業是否濫用影響力、主宰市場，但旋即轉換主題到像是政治偏見、隱私、在中國的生意以及平台如何處理不實資訊等。

民主黨籍的羅德島州聯邦眾議員西奇里尼（David Cicilline）說：「簡單說，他們就是權力太大了。」西奇里尼擔任眾院反托拉斯小組委員會主席，小組調查這4家企業的商業行為長達1年。

西奇里尼說，這場聽證會要闡明的是4巨擘「擁有壟斷性的力量－有些必須打破、而全部都需要合宜約束與維持其問責性。」

華爾街日報指出，祖克柏在收購策略上面對連番質疑；皮查伊則得就主宰線上搜尋、在中國的運作等為Google辯護；貝佐斯因欺凌獨立賣家遭兩黨齊聲炮轟；而庫克則挨轟較少，大多是就App Store政策辯護。

美聯社與路透社報導，聽證會上，谷歌和亞馬遜最遭質疑的地方，是透過稱霸業界的平台取得競爭者資料，讓自家擁有不公平的優勢。

© 2020 AFP