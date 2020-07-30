堅持不戴口罩 北歐國家民眾覺得沒必要

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（法新社斯德哥爾摩30日電） 即使多數國家下令或要求戴口罩，甚至美國總統川普也戴上了，不過北歐國家民眾仍堅持不戴。

像是瑞典首都斯德哥爾摩、丹麥首都哥本哈根、挪威首都奧斯陸、芬蘭首都赫爾辛基，以及冰島首都雷克雅維克，在超市內、公車上以及走在市區街頭，戴口罩十分罕見，只有少數人這麼做，當中多數是觀光客。

根據英國民調機構「輿觀」（YouGov）最近的調查，北歐國家中只有5%至10%受訪者表示，他們在公共場合戴口罩，自3月分爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情至今，始終穩定維持着這個數字。

於此同時，針對其他20國的調查顯示，包括印度與美國等大多數國家，這類數字則攀升至70%至80%之間。

63歲的退休銀髮族魏德爾（Birgitta Wedel）說，若瑞典政府要求戴口罩，她會更願意，至少在搭乘大眾運輸工具方面，但魏德爾另指出，除非官方政策改變，否則她將繼續不戴口罩，「若他們不（改變）…我不會戴口罩，因為其他人都沒戴」。

而在世界衛生組織（WHO）修改公衛指南後，丹麥衛生官員開始在這個月初審慎提醒要戴口罩，像是當進入醫院做檢查或從高風險區域返回時。

丹麥衛生局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）表示：「我們的感染率一直很低，當前口罩根本沒必要。」

同樣情況也發生在挪威與芬蘭，雖然「原則上沒有反對意見」，但口罩被認為是不必要的預防措施，因為感染率低。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP