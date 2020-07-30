如巴西擇華為發展5G建設 美國警告後果自負

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（法新社聖保羅29日電） 美國駐巴西大使在今天刊出的訪談中警告，若巴西選擇中國電信設備大廠華為開發5G網路建設，將自負「後果」。

法新社報導，美國駐巴西大使柴普曼（Todd Chapman）告訴環球電視新聞網（Globo），若巴西不接受美國的建議，執意選擇這家中國公司，「我不會說會有報復動作，但會有後果產生」。

巴西擁有2.12億人口，是拉丁美洲人口最多的國家，明年將就發展次世代電信科技計畫進行招標。

美國一直以來都遊說全球各國杯葛華為，指這家公司可能允許中國政府刺探他們的數據。

柴普曼表示：「中國政府隨時都可以要求華為傳送資訊。」

「參與競逐的不是僅有美國企業。我說這些話並不是為了賺取數十億美元。這攸關國家安全。」

其他有意競標巴西5G網路建設的公司，還包括瑞典的愛立信公司（Ericsson）和芬蘭的諾基亞公司（Nokia）。

柴普曼還警告，巴西可能會因為與一家遭美國指稱違反智慧財產權、同時獲得不公平國家補助導致競爭者居於劣勢的公司簽約，而嚇走外資。

他說：「美國立場是提醒盟國和友邦，像是巴西，這樣他們才知道那是什麼樣的合作對象。」

柴普曼指出，美國準備透過政府所屬的「國際開發金融公司」（International Development Finance Corporation）協助取得資金，以替「向可靠供應商進貨的買方」推展5G。

美方施壓讓巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府陷於兩難。

極右派的波索納洛自去年掌權以來，一直在與他欣賞的美國總統川普建立密切關係。

然而，中國是巴西最大的貿易夥伴。

英國本月稍早已宣布，將從5G網路中移除華為設備，儘管北京揚言報復，仍屈服於來自華府的壓力。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP