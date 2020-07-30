熱帶風暴即將來襲 佛州暫關新型冠狀病毒檢測站

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（法新社邁阿密30日電） 熱帶風暴伊賽亞斯步步近逼，美國佛羅里達州今起將暫時關閉州內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測站。佛州昨天通報216人染疫病歿，創下單日最多死亡人數紀錄。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center，NHC）說，近日生成的熱帶風暴伊賽亞斯（Isaias）料將於本周末前侵襲佛州，目前最大持續風速達每小時80公里。

佛州當局宣布從今天下午5時起，將暫時關閉州內的病毒檢測站，直到進一步通知。

佛州緊急事務處理官員在聲明中說：「由於所有檢測中心皆具獨立式結構，包括帳篷和其他設備，無法抵擋熱帶風暴帶來的強風，恐導致人員傷亡和財物損失。」

美國爆發新型冠狀病毒疫情後，佛州已淪為主要的疫情新熱點，確診人數已超越紐約州，成為美國疫情第2嚴峻的地區，目前僅次於加州。

人口2100萬的佛羅里達州有超過45萬人確診，逾6300人病歿。邁阿密染疫人數占佛州確診病例的1/4。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計數據，全美染疫死亡人數已突破15萬人。（實習編譯：李昕頤/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP