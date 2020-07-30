疫情帶動記憶體晶片強勁需求 三星Q2獲利年增7.3%

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（法新社首爾30日電） 三星電子（Samsung Electronics）今天公布財報，第2季凈利年增7.3%，主因記憶體晶片需求強勁，勝過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對智慧型手機銷售的衝擊。

法新社報導，全球最大智慧型手機和記憶體晶片製造商三星電子指出，第2季（4至6月）獲利達5.56兆韓元（46.6億美元）。

儘管第2季營收下滑5.6%至52.97兆韓元，營利則成長23.48%至8.15兆韓元。

三星電子是三星集團（Samsung Group）的主力事業。三星集團為韓國迄今最大的家族企業集團，支配韓國商務，對這個全球第12大經濟體的經濟體質至關重要。

三星電子公布第2季財報之際，正值2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行重創全球經濟，導致韓國出口大幅下滑，17年以來首次陷於經濟衰退。

高度仰賴貿易的韓國今年第2季出口年減13.6%，為1974年以來最大降幅。

疫情導致全球各國實施封鎖，尤其是歐洲和美國，由於數據中心增加動態隨機存取記憶體（DRAM）庫存因應線上活動需求激增，從而推升三星電子的晶片事業營運表現。

此外，三星電子藉「強化線上銷售管道及優化成本支出」，將疫情影響性降至最低。

三星電子今天在股市早盤交易上漲1.69%。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP