稱早就有疫苗卻故意隱瞞 瑪丹娜IG分享假消息遭刪文

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（法新社華盛頓29日電） 美國流行樂壇天後瑪丹娜在社群平台Instagram分享不實影片，稱2019冠狀病毒疾病其實早有疫苗可治，但為讓富人更富所以秘而不宣；Instagram標註貼文為「假訊息」，今天已將之刪除。

瑪丹娜（Madonna）在她1540萬人追蹤的Instagram貼文，宣稱2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗問世已有數月，但為「讓富人更富、貧病交迫的人更病」，所以才秘而不宣。

她附上美國醫師伊瑪努爾（Stella Immanuel）盛讚羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）可奇蹟治療冠狀病毒的影片，伊瑪努爾在影片中歡欣鼓舞地高喊說：「沒人需要生病，這個病毒有療法了，那就叫做羥氯奎寧。」

瑪丹娜隨影片所寫的貼文指出：「這個真相會讓我們大家自由！但一些人不想聽真話，特別是要靠長期研發疫苗而賺錢的當權者。這個疫苗已獲證實，也已問世數月，他們寧願讓恐懼控制，讓富人更富、貧病交迫的人更病。這女人是我的英雄。謝謝你，伊瑪努爾。」

伊瑪努爾演說的片段近日在網路迅速散播，但羥氯奎寧是抗瘧疾藥物，並未證實對2019冠狀病毒疾病有效。

Instagram隸屬的臉書（Facebook）發言人今天告訴法新社：「我們已移除這段影片，因為影片對2019冠狀病毒疾病的治療與預防方法說法有誤。」

「回應、評論或分享這則影片者會看到訊息，引導他們取得權威性的病毒資訊。」

瑪丹娜這則貼文現已刪除，但從截圖可看到稍早Instagram將貼文標註「假訊息－由獨立事實查核者評估」，並附上連結，可前往揭穿伊瑪努爾影片不實的頁面。

川普本周推文多次附上伊瑪努爾影片的片段，後來推文都遭移除。

瑪丹娜5月間表示自己染上2019冠狀病毒疾病但已康復。她也因為染疫，被迫取消今年稍早的巴黎演唱會。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP