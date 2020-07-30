養老院爆疫情 澳洲新增確診及死亡病例雙創新高

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（法新社墨爾本30日電） 澳洲維多利亞州養老院爆發2019冠狀病毒疾病群聚感染，導致全澳洲今天通報新增的確診和病故人數，雙雙創下疫情爆發以來單日新高紀錄。

澳洲今天通報，新增723起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例和13起死亡病例，全都出現在人口第二大州維多利亞州（Victoria）；染疫人數並打破21日創下的單日最高紀錄549例。

這使得澳洲累計已有1萬6298例確診，其中189名患者不治。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，疫情數據之所以飆高，部分與養老院病例激增有關。今天通報的不治患者年齡多在70至90歲。

在疫情最嚴重的養老院之一「艾平花園」（Epping Gardens），昨天被人看見有一輛救護車載走一名患者遺體，醫護人員並將其他戴口罩的居民搬到擔架上，準備將他們用救護車送往醫院。

澳洲雖然仍是疫情控制相對成功的國家之一，大多數的州和地區近幾周幾乎未出現新增病例。但墨爾本自6月中以來已出現數千起新增確診病例，源頭歸咎於返國人士居住的防疫旅館出現破口。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP