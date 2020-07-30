MLB罰道奇投手凱利禁賽8場

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（法新社洛杉磯29日電） 美國職棒大聯盟MLB昨天爆發「清空板凳」衝突場面，大聯盟今天罰洛杉磯道奇隊投手凱利（Joe Kelly）禁賽8場。

大聯盟今天宣布凱利禁賽8場外，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）禁賽1場，太空人總教練貝克（Dusty Baker）罰款。

今天道奇與太空人續戰，羅伯茲執行禁賽，由教練代掌兵符，凱利提出上訴，暫緩執行禁賽。

大聯盟在疫情下關門比賽，昨天休士頓太空人主場出現雙方球員場上對峙的火爆畫面。

衝突點發生在6局下，凱利在0好3壞之下，對布萊格曼（Alex Bregman）投出96英里近身球；接着面對柯利亞（Carlos Correa）又投向頭部附近，這次是曲球，雖然最終三振解決，但雙方爆口角，球員進場對峙。

大聯盟今天宣布罰則，引髮網路熱議。球迷抱不平說，太空人沒有球員因作弊受罰，而凱利根本沒有砸中對手卻要受罰，「這筆帳還沒算完」。

運動頻道ESPN記者巴桑（Jeff Passan）評論，布萊格曼、柯利亞都沒被球打到，處罰凱利是「因為他挑起衝突，違反防疫規定嗎」？他推論，大聯盟此舉是為了制止其他類似動作，防止事端擴大。

巴桑認為，凱利不一定是故意砸人，因為他的控球一直有問題，疫情停賽期間，凱利在後院練投，結果把自家窗戶的玻璃打破。

不過太空人投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）公開批評凱利是故意鬧事，沒有職業水準。

© 2020 AFP