NBA中國籃球學院爆體罰與虐待事件 傳年輕學員遭教練踢肚毆打

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（法新社洛杉磯30日電） 運動頻道ESPN報導，美國職籃NBA設於中國的籃球學院傳出有年輕學員遭體罰與虐待等情事，也沒有受教育的機會；一名教練擔憂，缺乏正規教育的學員們未來恐淪為計程車司機。

法新社今天引述ESPN的報導指出，NBA自2016年開始成立國際籃球學校，包括在中國設立3間籃球學院，目標是發掘「另一個姚明」。身高229公分的前NBA球員姚明，曾是休士頓火箭當家中鋒。

然而，多名教練投訴設在偏遠新疆等地的NBA中國籃球學校，有年輕學員遭受體罰或虐待等不當情事，報導還形容這些籃球學院是「運動員的血汗營」。

NBA表示，去年就已終止與新疆的關係，但浙江、山東的籃球學院則持續運作。這些籃球學院位於中國政府營運的運動設施。

根據ESPN調查，一名前教練說，他曾目睹一名中國籍教練把球砸到年輕球員臉上，甚至還踢學員肚子。「想像一下，你有個13、14歲的孩子，然後有個40歲的成人教練正在毆打你的孩子。」

NBA副總裁譚惠民（Mark Tatum，前譯塔特姆）表示，僅接獲「少數」相關投訴，但他也說，NBA正在重新評估籃球學院的計畫。

譚惠民說：「我們在這裡學到的教訓之一，就是必須花更多時間直接監督，以及在適當時機調整人力的能力。」他坦言，NBA並未直接監督中國當地的教練或籃球學院的生活環境，「憑良心說，我們實際參與的程度比期望要低」。

曾被NBA聘來評量籃球學院的巴默（Bruce Palmer）說，主要問題包括NBA職員受中國政府管控，NBA也不能與中國菁英球員合作。

一名前教練更直言：「我們基本上就是替中國政府工作。」

ESPN說，有教練目睹中國教練毆打學員後，要求調職，也有教練因無法忍受學員缺乏受教育機會而離職。「我無法看着這些孩子，明知他們將來會淪為計程車司機，還每天繼續上班。」

NBA與中國關係正處於緊張狀態。一名休士頓火箭隊高層去年在推特發表挺香港反送中運動的言論後，中國國營媒體央視隨即停止轉播NBA賽事。（譯者：侯姿瑩/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP