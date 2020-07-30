TikTok涉國安疑慮 審查報告近期送交白宮

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（法新社華盛頓29日電） 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天表示，政府針對TikTok影音分享應用程式的國家安全審查已接近完成，建議報告將在本周呈送白宮。

梅努欽告訴媒體，TikTok的審查報告是由美國外來投資審查委員會（CFIUA）負責。

CFIUA為聯邦政府一個跨部會委員會，負責審查相關企業與收購案是否影響美國國家安全。

美國官員與國會議員相繼對TikTok提出疑慮，關切它與中國的關聯，可能用於間諜活動，TikTok則不斷反駁這項指控。

臉書等社群平台呼籲用戶注意TikTok與中國的關聯，TikTok今天稍早回應說，那是對他們的「惡意攻擊」。

TikTok執行長梅爾（Kevin Mayer）說，臉書將攻擊「偽裝成愛國主義，其用意是要終結TikTok存在美國市場」。

梅爾指出，TikTok在美國出現，有助市場公平競爭。

TikTok快速成長，估計已有10億用戶。批評者警告，由於母公司為北京字節跳動科技公司（ByteDance），此一應用程式可能有安全風險。TikTok則一再否認與中國政府有任何關聯。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP