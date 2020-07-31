世貿組織代理秘書長職位引發美中角力 華府挨批政治化

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（法新社日內瓦30日電） 瑞士日內瓦一名貿易外交人員今天感嘆地表示，世界貿易組織（WTO）有意在9月前選出代理秘書長，但美國將此事「政治化」，導致這個本該簡單的程序變得複雜。

多項貿易談判卡關、美中貿易緊張升高，加上新型冠狀病毒疫情重創全球經濟，種種危機早已讓WTO窮於應付。

來自巴西的WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo ）5月意外宣布提前一年結束個人第2任期，目前有8人爭取繼任，整個程序預料會持續到11月中。WTO要是在阿茲維多8月離任前找不到接班人，恐會陷入無人掌舵的局面。

根據WTO規定，要是出現這類情況，應從4名副秘書長中選出一人代理職務，直到新任秘書長可以接手為止。WTO發言人羅克威爾（Keith Rockwell）上周告訴媒體，代理秘書長一職被視為純粹的行政職，基本上是為了讓組織照常運作。

不願具名的貿易外交人員告訴法新社，WTO總理事會上周開始商討此事，多數人都希望迅速做出決定，但殺出美國這個程咬金，讓此事成了「政治議題」。

這名貿易外交人員表示，目前4名副秘書長來自美國、中國、德國、奈及利亞，而多數成員預料來自德國的副秘書長布勞納（Karl Brauner）最有望成為代理秘書長，「但美國人不這麼想」，華府堅持由美籍副秘書長沃爾夫（Alan Wolff）代理職務。

這名外交人員還說，一旦美國讓此事「政治化」，其他國家也會視為政治議題，且儘管各成員國並不針對沃爾夫個人，中國和若干國家卻不打算對華府讓步。

與此同時，美國堅持有權讓大家知道美方屬意的人選，並駁斥布勞納已內定中選。一名不願具名的美國資深官員告訴法新社：「這種認為美國讓事情陷入僵局的想法是錯的。沒人可以自然而然獲得這項職務。」

為解決尋找代理秘書長的問題，總理事會主席明天將再度召集成員開會。

美方曾表示，願意接受的折衷方案是沃爾夫和布勞納每月輪流代理職務，直到新秘書長上任為止。

© 2020 AFP