悼人權鬥士路易斯 歐巴馬抨擊川普毀民主選舉精神

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（法新社華盛頓30日電） 美國前總統歐巴馬今天對總統川普發動個人目前為止最嚴厲的攻擊，譴責川普動用聯邦人員對付抗議群眾並試圖壓制選民。

民權運動先鋒路易斯（John Lewis）本月17日因胰臟癌過世，享壽80歲，喪禮今天在亞特蘭大埃比尼澤浸信會教堂（Ebenezer Baptist Church）舉行。

歐巴馬今天在喪禮上發表激昂的悼詞，他說：「今日我們親眼見證警察以膝蓋壓制非裔美國人的頸部。」

「我們可以看到聯邦政府派人動用催淚瓦斯和警棍來對付和平的示威群眾。」

歐巴馬未點名川普，但矛頭顯然指向這位共和黨籍總統近來的舉動。川普先前動用維安部隊在白宮外的拉法葉廣場 （Lafayette Square）驅離抗議群眾，還派聯邦人員鎮壓俄勒岡州波特蘭的示威者。

歐巴馬也抨擊共和黨涉嫌企圖壓制少數族裔選票、以及川普在距離大選不到100天之際，一再攻擊郵寄投票。川普預計將在11月總統大選迎戰民主黨對手拜登（Joe Biden），川普今天先透過推特表示建議延後大選，數小時後改口說不想延期，但仍擔心數百萬張郵寄選票會引發問題。

歐巴馬說：「我們此時坐在這裡，那些掌權者正無所不用其極阻止民眾投票，手段包括關閉投票地點、針對少數族裔與學生的限制性身分證件法規，以及精準攻擊我們的投票權，甚至在一場即將仰賴郵寄投票以防民眾染疫的選舉前破壞郵政服務。」

歐巴馬提到路易斯時表示，這位聯邦眾議員一生都在為非裔美國人的民權奮鬥，而這位前輩的鋪路讓他得以成為美國首位非裔總統。

歐巴馬說：「只要年輕人走上街頭抗議，希望帶來真正的改變，我就抱有希望。但我們不能在選舉時隨便棄他們於不顧，尤其在許多層面來說，幾乎沒有任何一場選舉像這次一樣具有急迫性。」

美國前總統柯林頓、小布希及聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人都出席這場喪禮。高齡95歲的前總統卡特（Jimmy Carter）不克出席，但寫了一封信由人代為朗讀。卡特寫道：「他（路易斯）的巨大貢獻將持續啟發後代。」

© 2020 AFP