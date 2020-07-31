澳洲將立法 要求谷歌臉書付費給新聞媒體

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（法新社雪梨31日電） 澳洲政府今天公布一項草案，強制臉書（Facebook）與谷歌（Google）等平台，必須就新聞內容支付費用給新聞媒體。這項「引領全球」的創舉預料將引發科技巨擘的反彈。

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）宣布這項「強制性行為準則」，以管理新聞產業和科技公司間的關係。在此之前雙方歷經18個月協商而未果。

除了必須支付新聞費用外，這項準則還涵蓋諸多議題，像是取得用戶資料的途徑、演算法透明度、平台動態消息的內容排序以及搜尋結果等

佛萊登柏格在墨爾本告訴記者，澳洲將成為全球第一個要求臉書和谷歌支付費用給新聞媒體的國家，預計今年通過立法。

他說：「這攸關澳洲新聞媒體產業的公平性、攸關能確保增加競爭、提升消費者保護以及永續的媒體版圖。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓經濟惡化，造成數十家澳洲報紙停刊與數百名記者丟掉飯碗。

臉書和谷歌強力反對任何強制他們分享廣告收益的舉措，暗示倘若強制性支付真的實施，他們可能會杯葛澳洲媒體。

不過佛萊登柏格警告，這項準則將禁止科技公司對澳洲媒體的任何「差別待遇」。

© 2020 AFP