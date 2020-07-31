盼啟和平談判 阿富汗下令釋放500名塔利班囚犯

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（法新社喀布爾31日電） 阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）今天下令釋放500名塔利班（Taliban）囚犯，期能啟動停滯多時的和平談判。

甘尼表示，塔利班好戰分子將在今天開始的忠孝節（Eid al-Adha）假期獲釋。

甘尼表示，這500名囚犯獲釋，將兌現阿富汗政府釋放5000名塔利班分子的承諾。美國和塔利班於2月簽署協議，其中要求當局釋放5000名塔利班戰士。

甘尼在忠孝節演說中表示：「塔利班宣布停火3天，我們將以釋放500名塔利班囚犯來展現善意和加速和平談判。」然而這500人並非在塔利班原本要求的5000人名單之中。

阿富汗當局已釋放4600名塔利班分子，但認為剩下的400人非常危險，還在猶豫是否釋放。

甘尼說：「我沒有權力決定是否釋放這400名遭控犯下重罪的塔利班囚犯。」他表示長老會議會決定他們的命運。

堅決要求釋放這400名囚犯的塔利班尚未立即置評。

美國和塔利班2月簽署這份和平協議，根據協議，阿富汗政府必須釋放5000名塔利班囚犯，以交換遭挾持的1000名政府軍。

塔利班昨晚宣稱，已完全釋放1000名被俘的政府軍。

甘尼和塔利班本周表示已準備好在忠孝節後展開談判，但前提是完成換囚計畫。（譯者：陳怡君/核稿：陳政一）

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