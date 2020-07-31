美國經濟數據疑慮 亞洲股市普遍收跌

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（法新社香港31日電） 美國第2季經濟萎縮幅度破紀錄，凸顯2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對全球經濟的衝擊，亞洲主要股市今天普遍收跌，美元則持續走貶。

美國商務部表示，第2季國內生產毛額（GDP）摺合年率萎縮32.9%，創下二戰後開始紀錄以來的最大萎縮幅度。美國各州實施防疫封鎖措施，以遏止致命疫情散播，造成4至6月經濟活動停擺。

最新公布的數據顯示，美國上周初次申請失業給付人數新增143萬人，已連續兩周攀升。

美國申領失業給付超過一周的連續申領人數已逾1700萬人，意味着隨着全美新增確診人數攀升，多州重新實施防疫措施，經濟持續疲軟。

美國總統川普推文建議延遲11月大選，也使投資人感到震驚。美國欠佳的經濟數據增添了市場憂心疫情對經濟造成長期衝擊的恐懼，也讓中國優於預期的工廠活動數據蒙上陰影。

東京股市日經225指數重挫2.8%，收21710.00點；香港恆生指數小跌0.5%，收24595.35點；上海證券交易所綜合指數上漲0.7%，收3310.01點。

雪梨股市下滑2.0%，首爾、孟買及台北股市也下跌。

© 2020 AFP