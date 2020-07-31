美國駐歐兵力調整 至少1000名美軍將進駐波蘭

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（法新社華沙31日電） 美國宣布調整駐歐兵力後，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）今天證實，華府將派遣至少1000名美軍進駐波蘭並監督部署於北大西洋公約組織（NATO）東翼的兵力。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）29日表示，五角大廈將會把派駐德國約6400名軍事人員送回美國，將近5600名人員則會調往其他NATO國家，包括義大利和比利時。

法新社報導，布拉查克（Mariusz Blaszczak）接受波蘭公共廣播公司節目訪問時表示：「至少1000名新的兵力將部署於我們的國家。」

他說，波蘭將會有一個美軍司令部，這個新成立的司令部將管理部署於NATO東翼的兵力。

布拉查克還說：「這將是區域內最重要的地面部隊中心。」他並提及，波蘭與美國已達成軍事合作協議，「我們很快會跟美國簽署最後的協議」。

美國裁減駐德兵力後，派駐德國的美軍人數將減至2萬4000人。艾斯培強調，這項行動是重新調整美軍全球兵力部署計畫的一部分，為的是對俄羅斯及中國等主要威脅有較好的因應。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳政一）

© 2020 AFP