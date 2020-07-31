義大利參院剝奪免責權 聯盟黨黨魁恐再面臨審判

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（法新社羅馬30日電） 義大利參議院今天投票通過剝奪極右派聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）的國會議員免責權，他恐將再次因涉及違法將外來移民拘留於海上的行為而面臨審判。

法新社報導，義大利參議院以149票贊成對上141票反對，一票棄權，通過剝奪國會議員薩爾維尼的免責權。若罪名成立，現年47歲的薩爾維尼恐將面臨長達15年的刑期，阻礙他的政治生涯發展。

這項表決通過後，薩爾維尼向參議院表示：「我很驕傲能捍衛義大利。只要聯盟黨仍在政府里，我會一再這樣做，這也是因為今年7月抵義的（移民）人數是去年同期聯盟黨仍執政時的6倍之多。」

西西里島首府巴勒摩（Palermo）檢察官控告薩爾維尼於2019年8月濫用當時身為內政部長的權力，違法阻止超過80名移民從慈善船「張開手臂號」（Open Arms）下船。

義大利部長級官員在任時可免於面臨審判，除非參議院撤銷他們的免責權。

薩爾維尼堅稱，在與歐洲其他國家達成有關接收移民的協議前，不讓移民下船，這是義大利政府內部集體做出的決定。

除此之外，薩爾維尼還面臨另一起相似的審判，他被控於去年7月阻止義大利海巡船上的移民下船；今年2月，參議院表決通過剝奪他在此案的免責權。由於疫情的關係，預審程序已延期3次，目前排定10月3日於西西里進行。

雖然聯盟黨目前為反對黨，薩爾維尼已下定決心要成為義大利總理。儘管反移民的聯盟黨近期民調下滑，仍是目前義大利最受歡迎的政黨，預期下次大選將表現出色；不過，如果薩爾維尼被判有罪，將對他的仕途產生衝擊。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳政一）

© 2020 AFP