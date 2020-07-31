4成失智症案例可預防或延緩 專家籲世人採取行動

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（法新社巴黎30日電） 今天公布的一項報告顯示，高達4成的失智症（dementia）是可以預防或延緩的。研究結果呼籲政府與個人採取緊急行動，避免酗酒、空氣污染等危險因子造成老年癡呆。

目前全世界約有5000萬名失智症患者，預期未來將會激增，到2050年前將超過1億5000萬人。

醫學雜誌刺胳針（The Lancet）的專家委員會表示，有一系列政策行動可以大幅降低或延緩失智症發生。

專家小組是根據國際上各種研究作分析基礎，進行這項最新研究。

報告說，童年缺乏教育、中年失聰、老年抽菸的人，分別占失智症病例總數的7%、8%、5%。

報告也確認3項新危險因子：頭部受傷、中年過度飲酒，以及晚年曝露在空氣污染中的人，加總占所有失智症病例的6%。

報告第一作者、倫敦大學學院（University College London）的李文斯頓（Gill Livingston）表示：「失智症有機會在人生的每一階段造成衝擊，而我們的報告顯示，在決策者權力與個人能力所及範圍內，是可以大幅預防與延緩失智症的發生。」

報告建議的方法，包括健康的生活型態、政策性處理污染、在高風險職場預防頭部受傷，以及諸如提供助聽器的相關計畫等。

© 2020 AFP