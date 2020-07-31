NASA：2020火星任務飛船一度遇技術問題

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（法新社華盛頓30日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，搭載火星探測器「毅力號」（Perseverance）的火星任務（Mars 2020）飛船在行經地球陰影時一度轉為安全模式。

NASA說：「數據指出太空船曾進入稱為『安全模式』狀態，很可能是飛船在地球陰影時局部出現低於預期的溫度。」飛船目前已離開地球陰影，溫度也恢復正常。

當太空船進入安全模式時，只會保留基本必要系統維持運作，其餘全部關閉以待任務指揮中心的指令，「「目前正對太空船進行完整狀態評估，將努力讓飛船恢復火星任務。」

飛船甚至在與控制中心「噴射推進實驗室」（Jet Propulsion Laboratory）建立通聯時也出現延遲；噴射推進實驗室位於美國加州的巴沙迪納（Pasadena）。

根據飛船數據，火星任務飛船是在台北時間30日晚間9時15分向地面控制中心送出第一個信號，在台北時間30日晚間11時30分建立遙測後，才傳回飛船更多詳細數據。

火星任務計畫的副專案經理華勒斯（Matt Wallace）表示，其實飛船進入安全模式無需過度擔心，「一切都算完好，飛船也好得很。」

© 2020 AFP