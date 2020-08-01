中俄研發疫苗 佛奇：不可能比美國快

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（法新社華盛頓31日電） 針對中國和俄羅斯研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗安全性，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天提出疑慮。

數家中國企業在全球疫苗研發競賽中遙遙領先，俄羅斯則曾表示希望成為全球第一個研發出疫苗供民眾施打的國家，預計疫苗能在9月問世。

但有鑒於中俄的監管系統比起西方國家太過於不透明，他們研發出來的疫苗可能面臨嚴格審查。

佛奇在一場國會聽證會被問到，如果中國或俄國率先研發出疫苗，美國是否會使用時，佛奇表示中俄手腳不可能比美國快。

他說：「我真心希望中國和俄國在為任何人施打疫苗之前，有實際測試過疫苗。」

他還說：「在測試之前，就聲稱準備好疫苗可以施打，我認為這是有問題的。」

「我們進展非常快。我不認為目前有任何國家會比我們先研發出疫苗，也不認為我們必須仰賴其他國家向我們供應疫苗。」

中國媒體上個月報導，由康希諾生物公司（CanSino Biologics Inc.）研發的疫苗，獲准在解放軍率先採納作內部使用。

然而，許多科學家對此提出道德疑慮，因為該疫苗尚未展開最後階段的檢測。

有3個由西方國家研發的冠狀病毒疫苗現在進入最後階段的第3期臨床試驗。

一個是由美國生技公司莫德納（Moderna）和美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）聯手產制的疫苗；一個是由英國牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）所研發；最後一個是德國生技公司BioNTech和美國大藥廠輝瑞（Pfizer）合作研製。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP