名流推特被駭詐財 佛州起訴17歲主謀

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（法新社舊金山31日電） 社群媒體推特（Twitter）日前遭駭客大規模攻擊，美國佛羅里達州檢方今天起訴年僅17歲的主謀與另兩名共犯；這場加密貨幣騙局總騙取逾10萬美元。

佛州檢察官今天宣布，這起駭客案件的17歲「主謀」，已被起訴30項重罪指控。佛州希爾斯伯勒郡（Hillsborough）檢察官華倫（Andrew Warren）表示他在坦帕市（Tampa）落網。

另一方面，在舊金山的聯邦檢察官辦公室也宣布起訴涉及7月中旬的推特駭客攻擊事件的3嫌，其中1人來自英國。

美國官員表示，來自英國、19歲的謝柏德（Mason Chaewon Sheppard）與來自佛州、22歲的費吉里（Nima Fazeli）都在此案遭刑事罪起訴。

然而美國官員以涉案人未成年為由，並未公布第3人的細節。

這3名被告遭控駭入名人推特帳號，發表要求外界捐款比特幣至特定帳號的相關訊息，甚至為了引誘他人上鉤，推文中提出捐出多少、拿回雙倍的詐騙條件。

推特先前表示，這起事件源自駭客使用手機魚叉式網路釣魚、針對其僱員進行的攻擊，讓駭客得以掌握知名人士的推特帳號，像是比爾．蓋茲（Bill Gates）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以及美國前總統歐巴馬等，引誘民眾上鉤送出比特幣。

檢察官華倫說：這些駭客假借名人的帳號進行犯罪，但這些名人並非主要受害者。」「這場比特幣騙局旨在竊取全美一般民眾的錢財，且是經過精心策畫的。」

© 2020 AFP