封殺TikTok 川普恐祭行政命令

(法新社31日電) 美國總統川普今天說,他將禁止快速竄紅的社群媒體TikTok在美國營運。美國當局擔憂TikTok可能成為中國情報搜集工具。

美國官員與國會議員近周來表示,他們擔憂廣受歡迎的短影音平台TikTok將被北京用在不道德用途,但TikTok否認與中國政府有掛鉤。

數家媒體稍早發出的報導稱,美國將要求TikTok母公司字節跳動(ByteDance)拆售美國營運事業,但川普直接下令封殺。

川普在空軍一號對媒體表示說:「關於TikTok,我們將禁止TikTok在美國營運。」

他又說,他最快會在明天採取行動,將動用緊急經濟權力法或是發布行政命令。

美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)負責調查影響美國國安的交易案,日前對TikTok展開審查。

面對法新社詢問時,TikTok不願對強迫拆售的報導置評,只說:「我們對TikTok長期成功深具信心。」

他說:「數以億計的人來到TikTok尋求娛樂以及與他人連結,包括我們的創作者與藝人社群,他們靠這個平台維生。」

TikTok本周承諾將保持高透明度,包括同意讓演算法接受審查,以讓使用者與監管者安心。

TikTok執行長梅爾(Kevin Mayer)本周發文說:「我們不政治化、不接受政治廣告,沒有任何政治主張,我們唯一的目標是讓平台保持活力與動力,讓大家都感到開心。」

他說:「TikTok已成為大家最新的眼中釘,但我們不是敵人。」

TikTok是在字節跳動於2017年併購美國社群媒體Musical.ly後,人氣直線上升。

美國戰略暨國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)科技政策計畫負責人路易斯(James Lewis)說,他認為使用TikTok的安全風險「趨近於零」,但字節跳動公司可能會面臨中國要求參與審查的壓力。

路易斯說:「看來字節跳動公司將承受北京的壓力,因此要求出售美國營運事業是合理的。」

路易斯說,美國外來投資審查委員會旗下單位有權解除先前批準的收購案,約會應用程式Grindr遭一家中國公司收購後,委員會曾在2019年採取類似行動。

