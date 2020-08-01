阿拉伯聯合大公國核電廠啟動 阿拉伯世界首座

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（法新社阿布達比1日電） 阿拉伯聯合大公國今天宣布，境內的巴拉卡核能發電廠（Barakah Nuclear Energy Plant）正式啟動運轉，這不僅是阿聯第一座核電廠，也是阿拉伯世界首座。

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）的阿聯代表阿爾卡比（Hamad Alkaabi）在推特發文表示：「阿拉伯聯合大公國巴拉卡核能發電廠的首座核反應爐，已達到初次臨界並成功啟動。」

阿爾卡比寫道，「對於提供我國一種新的潔凈能源願景而言，這是歷史性里程碑」，貼文還附上一張技術人員慶賀的照片。

阿聯當局對巴拉卡核電廠4座反應爐的首座反應爐核發許可後，阿聯今年2月開始將燃料棒放入反應爐內，以期未來邁向商轉。

人口約有1000萬人的阿聯蘊藏豐富石油及天然氣，但國內用電需求量相當龐大。位於波斯灣沿岸的巴拉卡核電廠，原本預計在2017年開始供電，但官方聲稱因為安全和管理規定等因素而多次延宕。

負責營運核電廠的納瓦能源公司（Nawah Energy Company）表示，完成啟動過程的一連串測試後，反應爐才會開始商轉。（譯者：廖禹揚/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP