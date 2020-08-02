喚醒球員對疫情重視 澳洲壞小子退出美網

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雪梨2日電） 為了悼念「成千上萬染疫病故的美國人」，網壇「澳洲壞小子」基爾喬斯決定退出美網，並要參賽的球員別那麼自私、要對自己的行為負責。

在此之前，女網世界排名第一的澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty），於上周退出將在美國紐約進行、網球大滿貫賽事之一的美國公開賽，原因是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的「嚴峻風險」。

不斷呼籲競爭對手、稱大家對疫情的警覺不夠的基爾喬斯（Nick Kyrgios），在發佈於推特（Twitter）上的影片中說：「親愛的網球迷，我將不會打今年的美網，這讓我由衷感到難過。」

「我是為了人們、我的澳洲同胞、成千上萬失去生命的美國人而不參賽。」

堅持己見的基爾喬斯，雖然世界排名只排在40名，但人氣很旺。上月，他抨擊世界職業網球協會（ATP）讓美網如期於31日開打是「自私的」。

基爾喬斯曾以強烈的字眼批評一些知名球星，例如部分參加一場喬科維奇（Novak Djokovic）舉辦的表演賽的選手，他們在比賽中沒有維持社交距離，甚至還跑去夜店。

基爾喬斯說：「網球選手們，你們得為彼此的利益做些什麼，並團結在一起。」

他說：「你不能在桌上跳舞，你不能跑到歐洲四處賺錢，你不能靠着籌辦表演賽快快撈一筆，那實在太自私了。」

「就這麼一次，好好為別人着想吧，這個病毒就是這樣，它不會在乎你的世界排名，或你銀行里有多少錢，為自己的行為負起責任吧。」

© 2020 AFP