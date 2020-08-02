德數萬人抗議防疫措施

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（法新社柏林1日電） 以權利與自由遭侵害為名，數萬人今天聚集在德國首都柏林，抗議當局為遏阻2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實施的防疫措施，但不久後即遭警方驅離。

警方表示，今天約有2萬人參加抗議活動，遠低於主辦單位所說的50萬人。

左派、右派與陰謀論者聚集在布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）要求「抵抗」，還說這場疫情是「最大的陰謀論」。主辦單位說，這是脫離數月封鎖措施的「自由日」。

一名女士表示：「我們的訴求就是回到民主，擺脫這些針對我們的法律，擺脫讓我們成為奴隸的口罩。」

儘管警方不斷透過麥克風要求民眾戴上口罩或遵守1.5公尺的社交距離，但只有少數民眾遵守，警方多次警告後，傍晚時分展開驅離。

警方推文表示，已針對不遵守防疫規定者展開法律程序。

德國2019冠狀病毒疾病病逝人數相對算少，但在近幾周來確診人數攀升，7月31日新增確診多達900多人、死亡新增7人，讓當局憂心忡忡的情況下，政界人物紛紛上社群媒體痛批今天的集會不負責任。

社會民主黨員艾斯肯（Saskia Esken）抨擊示威群眾是「防疫天兵」（Covidiots）：「沒有社交距離、沒有口罩，他們不只威脅我們的健康，也是在危及我們在防疫以及復蘇經濟方面的成功。」

總理梅克爾（Angela Merkel）所屬基督教民主黨成員瑞德曼（Jan Redmann）也炮轟示威群眾說：「每天仍新增1000例確診，但在柏林還有人反對防疫措施？我們不能再容忍這些危險的荒謬事了！」

© 2020 AFP