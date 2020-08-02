挪威郵輪爆群聚感染 36船組員病毒檢測呈陽性

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（法新社奧斯陸1日電） 挪威「阿蒙森號」（MS Roald Amundsen）郵輪爆發群聚感染，有36名船組員接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測呈現陽性。

由於4名船上工作人員的新型冠狀病毒檢測呈陽性並住院治療，從斯瓦巴群島（Svalbard）駛抵挪威北部特琅索港（Tromso）的阿蒙森號郵輪船組員，於7月31日待在船上隔離。

特琅索市媒體官員雅可布森（Pal Jakobsen）告訴法新社，船上158名船組員中有36人染疫，證實了各界擔心的挪威疫情復燃疑慮。

阿蒙森號所屬的海達路德公司（Hurtigruten）稍早前表示，染疫船組員除了法國、挪威和德國籍各一人外，其餘全都是菲律賓籍。

海達路德於31日表示，4名船組員「於數天前就因為其他疾病癥狀被隔離，並無COVID-19癥狀。根據他們呈現的癥狀，當郵輪靠泊特琅索港時，沒理由懷疑感染COVID-19。」

4人於31日上午入住醫院前接受病毒檢測呈陽性後，待在船上的全部船組員都接受病毒檢測，結果又有32人呈現陽性，其餘122人呈陰性。

海達路德又說，自7月25日啟航以來，郵輪上有將近180名乘客，沒有任何乘客在旅程期間通報新型冠狀病毒相關癥狀。

海達路德今天表示，全部乘客已於31日下船，但約60人其後在特琅索隔離。

挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）不排除出現更多確診病例的可能性，「在執行病毒檢測後，我們才會知道答案」。它建議所有乘客於等待檢測結果出爐期間持續隔離。

截至7月31日，挪威境內通報9208人確診感染新型冠狀病毒，當天有一人染疫不治，累計不治增至256人。

© 2020 AFP