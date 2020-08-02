擔心上醫院染疫 伊拉克人寧可求助私人診所或藥房

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（法新社伊拉克庫特2日電） 伊拉克助產士馬利安（Umm Mariam）原本一天接生3名嬰兒，但新型冠狀病毒疫情爆發後，孕婦們擔心去醫院會感染，馬利安只得把自家改成臨時診所，一天接生多達6個寶寶。

伊拉克歷經數十年戰爭，百廢待興，在全國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數激增到近13萬例、近5000人病故的此刻，醫療機構正面臨供氧及防護設備短缺等問題。

此外，官方數據顯示，確診病例中有3000人是醫護人員。

馬利安在自宅改裝的診所里說：「所以現在很多女人寧可在我家生孩子」。她住在庫特市（Kut），位於首都巴格達東南方約160公里。

這種嚴峻情勢與1970年代的伊拉克大相逕庭，當時的伊拉克以提供中東地區最優秀的醫療系統之一而自豪，公民可享有免費的先進醫療照護服務。

然而，從1980年開打的兩伊戰爭，到美國主導的軍事行動，加上對抗極端組織伊斯蘭國（IS）的戰事，接連不斷的衝突使得醫療系統資金缺口愈來愈大。

多年來，伊拉克因遭受國際制裁而無法進口新的醫療設備及備用零件。伊拉克的國家預算幾乎全來自銷售石油所得，政府目前仍僅撥出2%的年度預算給衛生部。

即使在今年新型冠狀病毒疫情爆發之前，伊拉克的醫院也每況愈下，不僅設備老舊、破損，醫護人員也訓練不足，還超時工作。

29歲的梅茲（Mais）再過幾周就要生下第一胎。若是在去年，她本可前往公立醫院花一筆微不足道的費用就能生產，「但我很怕感染COVID-19，所以我的婦產科醫生建議我去私人診所」。

私人診所因此生意大好，但很少人付得起醫藥費，尤其世界銀行（World Bank）預估，今年伊拉克的貧窮人口比例將倍增為40%。

梅茲必須花費近1500美元（約新台幣4萬4000元），但她自認別無他法，「我所有朋友都這麼做，因為COVID-19患者已經波及產科部門了」。

庫特市所在的瓦西特省（Wasit）有9所公立醫院，其中一所已改成專門醫治新型冠狀病毒感染者的設施。其他8所醫院試圖維持正常運作，把所有染疫患者都轉到那所專門醫院。

但居民仍然擔心感染，很多人根本不去醫院任何部門，若生病或受傷，他們寧願去藥房。

即使在家自行服藥，花費可能也不低。一些伊拉克人說，氧氣罐、維他命C和鋅片，甚至一些口罩價格都漲為3、4倍。

然而，他們仍堅信，在家自救還是比去搖搖欲墜的公立醫院染上新型冠狀病毒要好。

© 2020 AFP