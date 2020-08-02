瑞士染疫人數再攀升 低調賀國慶

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（法新社日內瓦1日電） 瑞士2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數再度增加，今天低調慶祝國慶日。總統索瑪魯加警告，距離疫情結束，還有很長的路要走。

索瑪魯加（Simonetta Sommaruga）告訴國家廣播公司RTS說：「病毒仍存在，在等待疫苗問世時，我們必須與它和平共存。」

索瑪魯加表示：「十分明確，疫情還沒結束。」

瑞士這個位於阿爾卑斯山區的富裕國家，自疫情爆發以來，累計確診3萬5323起病例，1706人不治。

瑞士原本每天新增病例數量低且穩定，但最近數周來再度攀升，7月30日與31日兩天新增病例超過200起，這是自4月23日以來首見。

日內瓦當局再度下令關閉夜店，以因應疫情。

人口約850萬人的瑞士，疫情封鎖之下，國慶日除了各地施放煙火外，主要慶祝活動在呂特利（Rütli）舉行，此處為一片草地俯視琉森湖（Lake Lucerne），1291年8月初聯邦協議便在此地簽訂，如今8月1日被定為瑞士國慶日。

去年在呂特利的國慶慶典，有超過2000人與會，而今年因為防疫禁止千人以上集會，因此只有150人獲准參加。

美國總統川普致電祝賀瑞士國慶，稱兩國將會安平度過疫情，變得「更為強壯且堅韌不拔」。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP