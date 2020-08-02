疫情延燒 美國掀起騎機車熱潮

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（法新社紐約2日電） 說到機車，人們常會聯想到歐洲狹窄的石子路和亞洲大都市。但熱愛汽車的美國近來也掀起機車熱潮，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，使通勤族敬大眾運輸工具而遠之。

位於紐約長島市（Long Island City）的Unik Moto就是這波熱潮的受惠店家之一，他們主要販售台灣三陽工業與光陽工業的車款。

根據Unik Moto總經理班森（Chris Benson），現在機車需求量是2019年7月的3倍，某幾個星期銷量更達20輛左右，讓店面難以保留庫存。

班森告訴法新社：「目前為止，生意大好。」

兩輪的摩托車與電動機車深受紐約餐點外送員喜愛，而且比起四輪汽車價格更便宜，也是讓紐約居民趨之若鶩的原因。

在布魯克林區（Brooklyn），有一家販售偉士牌（Vespa）、比雅久（Piaggio）、艾普利亞（Aprilia）、Moto Guzzi車款的零售商，負責人哈吉米納斯（Andrew Hadjiminas）說，他們的店過去3個月已售出200多輛機車。

哈吉米納斯告訴法新社：「過去這一年，我們的銷量呈正面成長。…人們開始思索在疫情期間和疫情過後如何通勤和行動，他們在尋找既安全又有趣的移動方式。」

30歲保險業員工塔勒迪亞（Alan Taledia）已入手一輛150cc的偉士牌機車。他說：「大家都在瘋機車，我幾個月前決定開始騎。」

「我不用搭乘任何大眾運輸工具，所以這樣對我比較好。我覺得很舒服。」

除了機車行受益，最近幾周，紐約客也大量使用共享機車公司Revel的藍綠色電動出租機車。Revel公司發言人表示，紐約市3月實施封城前那兩周，Revel機車使用總趟數僅超過4000趟。到了6月最後兩周，每天用量幾乎達到1萬8000趟。

大力推廣電動機車的Revel公司是由兩名美國創業家成立。2018年，他們在布魯克林區推出試點計畫時，旗下只有68輛電動機車；到了最近，Revel的紐約車隊已擴大至3000輛。

不過，在紐約市騎機車有其風險，畢竟這是美國人口最多的城市，汽車擁有率高，路上車子一輛接一輛。

之前就有2名Revel騎士分別出車禍身亡，其中一人是哥倫比亞廣播公司（CBS）年僅26歲的記者。Revel公司已於本周暫停在紐約提供服務。

© 2020 AFP