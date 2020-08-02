疫情期間冒險喝假酒 印度80多人喪生

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（法新社新德里2日電） 印度官員及媒體指出，北部旁遮普省（Punjab）最近幾天已有80多人因喝了有毒私酒而死亡。

印度新聞信託社（Press Trust）報導，事件發生在旁遮普省3個地區，警方已逮捕25名嫌犯。

印度假酒可便宜到每公升只賣10盧比（約新台幣3元），每年都有數百人因為喝下假酒而喪生。

一名官員告訴法新社說，旁遮普省古達斯普爾（Gurdaspur）有11人喪命。新聞信託社同時報導，鄰近的阿姆利則（Amritsar）有12人因假酒丟了性命，塔恩塔蘭（Tarn Taran）則有63人死亡。

最近喝假酒過世的人可能更多，但因遺體已經火化，未經驗屍，無從證實。

旁遮普省省長辛赫（Amarinder Singh）已下令對這些死亡案例進行特別調查，「任何人涉案一旦罪證確立，絕不寬貸」。

「印度快報」（The Indian Express）指出，阿姆利則地區一名嫌犯自己也喝了假酒，目前人已經死亡，他的妻子因販賣私酒被逮捕。

南部的安德拉省（Andhra Pradesh）當局也表示，有9人因為喝了用酒精製作的消毒劑而喪命。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，印度因實施封鎖對酒精供應設限，當地人因此改喝有酒精成分的消毒劑。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP