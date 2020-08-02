疫情衝擊蒙特婁旅遊 觀光景點門可羅雀

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（法新社蒙特婁2日電） 從F1賽車加拿大大獎賽到着名的爵士音樂節等活動，加拿大蒙特婁夏季通常吸引遊客蜂擁而至，但現在因疫情景點幾乎是門可羅雀。蒙特婁試圖求新求變，在剩下的夏天挽救旅遊業。

法新社報導，為了吸引遊客，蒙特婁不惜重資，贊助數十場藝術表演。但儘管竭盡心力，損失仍然非常明顯。

蒙特婁舊城區（Old Montreal）一家伊努特人（Inuit）美術館的老闆那慕爾（Sam Namour），指着雅克卡蒂亞廣場（Jacques Cartier Square）廢棄的咖啡館說：「看看這裡的露天平台，都是空的，真的是不可思議。」

在過去的40年間，那慕爾歡迎成千上萬的遊客參觀他的美術館，包括美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和法國前總統席哈克（Jacques Chirac）。但在這個炎熱夏天，他開門3個小時後，還沒有人來參觀美術館。

蒙特婁市旅遊局長賴呂梅（Yves Lalumiere）說，在正常情況下，一年約有1100萬遊客到訪，其中8成來自蒙特婁所在的魁北克省（Quebec）以外地區，遊客在蒙特婁的花費約30億美元（新台幣881億元）。

加拿大2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治人數近9000人，其中有半數在蒙特婁，疫情重創蒙特婁和周邊地區。

蒙特婁不得不取消吸引數十萬遊客的主要文化活動，其中包括世界着名的爵士音樂節。

雖然失去外來遊客，為吸引本地蒙特婁人回到市中心，市府正投入30萬美元，在夏天剩下的時間裡於廣場舉辦200場藝術表演。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP