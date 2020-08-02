美媒：共和黨全國代表大會將禁媒體出席

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓2日電） 美國媒體報導，本月稍晚在美國北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）舉行的共和黨全國代表大會（RNC），將禁止媒體出席。屆時現任總統川普將獲共和黨正式提名角逐連任。

大會發言人告訴「阿肯色民主公報」（Arkansas Democrat Gazette）：「我們計畫從8月21日星期五至8月24日星期一在夏洛特的所有活動，都不開放媒體參加，因為該州實施公衛限制規定。」

「與會人數方面，我們會依照州和地方當局指引設定好的規範行事。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述一名共和黨人員指出，正式提名川普的表決過程將以直播方式進行。

白宮記者協會（White House Correspondents' Association）會長米勒（Zeke Miller）昨天表示：「這是一項輕率的決定，@共和黨以及@共和黨全國代表大會應該重新考慮。」

「主要政黨提名總統候選人，是美國人的大事。」

不過米勒隨後推文：「共和黨全國代表大會一名人員現在表示，這還不是最終決定，他們還在替媒體報導研擬選項。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）如今每天造成超過1000名美國人死亡，疫情已迫使川普取消數場重要集會，包括共和黨全國代表大會原訂在佛州傑克森維爾市（Jacksonville）舉行的活動。

© 2020 AFP