MLB染疫人數續增 聯盟主席矢言讓賽季持續進行

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（法新社紐約1日電） 美國職棒大聯盟MLB相關人員染疫數量持續增加，MLB主席曼弗瑞德矢言，就算再有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，或者又有比賽因此被迫延期，球季仍將繼續進行。

曼弗瑞德（Rob Manfred）告訴體育電視頻道ESPN，儘管邁阿密馬林魚有20人的2019冠狀病毒疾病篩檢結果呈陽性反應，聖路易紅雀、費城費城人也有多人確診，賽程並不會暫停。

原訂3月底開始的MLB新賽季，因為疫情延宕至7月23日才開打，馬林魚、費城人兩隊在24日開始的3連戰後，就都沒有再出賽。

但曼弗瑞德說：「我們正在比賽，我通常不是會放棄的人，且現在也沒有理由放棄。」

紅雀之前有兩名球員的病毒檢測呈陽性反應，他們今天得知全隊的快篩結果，有另一名球員和數名工作人員可能也確診。

新的確診病例浮現，使得紅雀原訂今天前往密爾瓦基挑戰釀酒人的比賽延期，明天的雙重賽（其中一場是原訂7月31日的比賽，已延期一次）恐也將全部延期。兩隊系列賽補賽的日期還未確定。

紅雀與釀酒人比賽延期，之後的賽程中，紅雀原訂3日對上底特律老虎的比賽，預計延到5日，讓兩隊可能得在3天內交手4次；釀酒人賽程則沒有更動，仍將自3日起連4天輪流在各自主場與芝加哥白襪對戰。

因疫情延宕近4個月的MLB新賽季，開打後已有多隊的比賽又因疫情被迫延期，受影響的球隊包括紐約洋基、費城費城人、巴爾的摩金鶯、邁阿密馬林魚、芝加哥白襪、克里夫蘭印地安人，和聖路易紅雀、密爾瓦基釀酒人等隊。

© 2020 AFP