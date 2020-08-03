伊朗制裁前白宮國安顧問助理 當事人視為榮譽

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭2日電） 伊朗今天表示，已針對前白宮國安顧問波頓（John Bolton）的前助理高德柏格（Richard Goldberg）實施制裁。高德柏格則說，被伊朗制裁是一種榮譽勳章。

官方的伊朗通訊社（IRNA）引述外交部聲明指出，高德柏格因「積極參與經濟恐怖主義，違反伊朗政府與人民利益」而受制裁。

伊朗此一制裁的依據是2017年一項有關「對抗美國在區域內從事恐怖、危險犯行，以及違反人權作為」的法律，但外交部未說明制裁的性質。

高德柏格是華府的捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深成員。去年，伊朗將捍衛民主基金會及其執行長杜博維茨（Mark Dubowitz）列入黑名單，同樣是以幕後操控「經濟恐怖主義」對付伊朗為理由。

捍衛民主基金會強烈反對2015年世界列強為了換取對伊朗核子計畫設限而解除對伊朗制裁。

高德柏格推文表示，因「協同」美國總統川普對伊朗施予最大壓力而被伊朗制裁，是一種「榮譽勳章」。

川普去年9月把波頓從國安顧問職位上拔除。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP