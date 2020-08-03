推特防疫發文中肯 黎巴嫩醫師重建公衛形象

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（法新社貝魯特3日電） 黎巴嫩的阿比亞德醫師原是一名默默耕耘的醫院院長，直到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發把他推到鎂光燈下，黎巴嫩民眾也因此對過去飽受批評的公衛部門重拾些許信心。

黎巴嫩陷入數十年來最嚴重經濟危機與通貨膨脹，加上接連的暴力街頭示威，阿比亞德（Firass Abiad）在亂世中成為安撫人心的理性標竿人物。

在疫情爆發之前，他所工作的拉菲克．哈里里大學醫院（Rafic Hariri University Hospital）曾因積欠薪資而引發勞工罷工，這家醫院也被視為沒有醫療保險病患的最後生機。

自從黎巴嫩2月首度爆發疫情以來，拉菲克．哈里里大學醫院就成為抗疫中樞。黎巴嫩累計4885人確診與62人病亡。

阿比亞德在推特上勤發文，幾乎每天更新與對疫情發表評論，他的推特已成為黎巴嫩民眾每天的重要參考來源。

在典型的上班日，52歲的阿比亞德先巡視戶外的篩檢中心、接着和下屬視訊會議，然後穿上防護衣進入新型冠狀病毒感染病房探視患者。

2015年接掌醫院的外科醫師阿比亞德告訴法新社：「我只是在做所有公部門員工都應該做的事。」他表示鎂光燈應該注意他的團隊，應該聚焦在國家所缺乏，罕見運作良好的機構。

疫情來襲之際，正值黎巴嫩陷入1975至1990年內戰以來最嚴重的經濟危機，無止盡的政府僵局癱瘓各個公部門運作。

7月時每天停電長達約15小時、加上發電機燃料也開始用盡，阿比亞德被迫關閉6間手術室中的其中2間，以及延後許多手術。

不過就僅僅是他一則推文就足以激發大量捐款。

這個長期受到根深蒂固的教派主義與裙帶關係所困的國家，阿比亞德樹立一個以公眾利益優先的公部門員工典範。

在職務空檔時間，阿比亞德時常上推特提供相關建議，像是如何避免最糟糕的情況癱瘓黎巴嫩醫院，並運用技巧和外交手腕來糾正任何不實資訊。

由於幾乎沒有可靠評論可以援用，當地媒體湧入他的推特，將大多數以英文寫成的推文譯成阿拉伯文。

紅十字國際委員會（ICRC）黎巴嫩分會會長馬丁（Christophe Martin）說，阿比亞德已成為一位「影響家」，「只要看他的推文就能理解到，他在整體溝通上運用多少智慧與省思」。

阿比亞德表示，5年前他從設備良好的知名醫學中心來到缺乏經費的地區醫院，並非容易的決定。

但他表示，他認為這是他的「職責」去接掌紅十字會拉菲克．哈里里醫院，這裡也是「治療勞工階級和窮人的主要醫院」。

© 2020 AFP