疫情引發對經濟憂慮 亞洲股市普遍收黑

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（法新社香港3日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，迫使多國政府實行新封鎖措施，並且引發對於全球經濟受衝擊的擔憂，市場氣氛低迷，亞洲股市今天普遍收黑。

法新社報導，美國國會議員在新振興方案上缺乏實質進展，也讓投資人氣餒。美中關係則持續緊張，白宮基於國家安全，考慮對中國科技公司實施限制措施。

全球新型冠狀病毒染疫總數今天超過1800萬人，疫情未有減緩的跡象，多國政府正重新實施遏制疫情的措施。

澳洲維多利亞州（Victoria）昨天實行新的全面限制措施，包括未來6周於墨爾本實施宵禁、禁止婚禮聚會、以及下令學校及大學於未來幾天恢複線上授課。

英國上周末對北部多郡實施新措施，並有報導指稱政府正考慮封鎖倫敦等新舉措，以避免另一場造成經濟苦難的全國性封鎖。

東京股市日經225指數上揚2.2%，收22195.38點；香港恆生指數小跌0.6%，收24458.13點；上海證券交易所綜合指數上漲1.8%，收3367.97點。

新加坡、孟買及台北股市都下跌逾1%，馬尼拉股市大跌逾3%，雪梨、曼谷及威靈頓股市也挫跌。

© 2020 AFP