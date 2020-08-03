衛斯布魯克與哈登聯手 火箭力壓龍頭公鹿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社邁阿密2日電） 衛斯布魯克今天關鍵時刻4罰俱中，整場比賽攻下31分，與攻下24分的哈登幫助休士頓火箭120比116擊敗「字母哥」安特托昆博大發神威的密爾瓦基公鹿。

美國職籃NBA公鹿對火箭之戰，在比賽結束前3分14秒，公鹿還靠着密道頓（Khris Middleton）砍進三分球取得112比104領先，但之後火箭打出16比4攻勢，扭轉比賽戰局。

火箭今天三分球61投21中，追平NBA單隊在沒有延長賽的情況下，單場三分球出手最多紀錄。其中，豪斯（Danuel House Jr.）砍進4記最多，而哈登（James Harden）在內的另5名球員各投進3個三分球，長程彈雨轟垮公鹿。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）說：「太不可思議了，我們都豁盡全力。對手錶現得出色，但我們硬是把對方壓下去，我們更衣室里所有人都一副要打滿48分鐘的衝勁。」

衛斯布魯克已連續36場比賽單場得分達20分，是他生涯最佳。今天他包括三分球3投1中在內，21次出手命中10球，12次罰球投進10球。哈登則有24分、7籃板、7助攻、6抄截的全能表現。

公鹿陣中的「希臘怪物」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下全場最高36分，另有18籃板、8助攻進帳。密道頓搶下27分、12籃板的「雙十」成績，羅培茲（Brook Lopez）挹注23分、12籃板。

© 2020 AFP