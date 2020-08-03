記者遭槍殺 墨西哥今年第4位新聞工作者遇害

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（法新社墨西哥奇潘辛戈2日電） 墨西哥警方及人權官員表示，一名墨國記者與他的保鑣今天稍早在南部格瑞羅州（Guerrero）遭亂槍射殺身亡。

據法新社統計，莫魯加雷斯（Pablo Morrugares）是今年第4位在墨西哥遇害的新聞工作者。

莫魯加雷斯在格瑞羅州伊瓜拉市（Iguala）經營線上媒體，專跑罪犯和警政消息。

據警局報告，今天凌晨1時左右，一群重度武裝分子進入伊瓜拉市一間餐酒館，隨後朝當時在店內用餐的莫魯加雷斯與其保鑣開槍。

莫魯加雷斯與妻子2016年性命受到威脅之後，便獲得警方保護。

根據當地媒體報導，莫魯加雷斯遭槍擊前，曾報導一樁涉及當地幫派爭奪地盤的案件，而幫派爭奪的地盤是間超市，距離今天槍擊地點不遠。

隸屬自治政府機關的格瑞羅州人權委員會，發言譴責今天這起記者謀殺案，要求警方立即展開調查，將兇手繩之以法。

據無國界記者組織（Reporters Without Borders）資料，墨西哥去年有10名新聞工作者慘遭謀殺。自2000年以來則有逾百名記者遇害，當中以定罪收場的案件少之又少。（實習編譯：李昕頤/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP