亞股追隨美股收漲 美國振興方案審議受關注

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（法新社香港4日電） 美國製造業數據優於預期，加上對於美國國會通過新經濟振興方案的希望，令投資人感到鼓舞，美股那斯達克指數昨天收盤再創新高，亞股今天跟進反彈。

法新社報導，紐約股市因為科技股而勁揚，那斯達克指數再創歷史新高，投資人找尋可能受益於居家防疫令或在家工作措施的科技公司作為標的。

在中國及歐洲工廠活動出現強勁數據後，美國製造業7月出現自去年3月以來的最快速擴張，也令投資人感到鼓舞。

儘管美國主要大州略見疫情減緩的跡象，但全球疫情持續擴散，以及各國政府重新實施嚴格防疫措施，仍構成阻礙股市漲勢擴大的重大因素。

各界目前聚焦華府，美國國會民主黨及共和黨議員正奮力想敲定拯救美國經濟的新振興方案。

美國額外失業救濟金及驅逐房客的臨時禁令已經到期，人們憂心若未儘快通過振興方案，數百萬美國人將受苦難，將加劇經濟困境。

東京股市日經225指數上揚1.7%，收22573.66點；香港恆生指數上漲2.0%，收24946.63點；上海證券交易所綜合指數小漲0.1%，收3371.69點。

雪梨股市勁揚1.9%，孟買股市上漲2.0%，首爾、台北、新加坡、馬尼拉及雅加達股市上漲逾1%，威靈頓及曼谷股市揚升近1%。

© 2020 AFP