專家：疫情經濟餘波 恐加劇全球暴力衝突

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（法新社紐約聯合國總部3日電） 聯合國外交人員和專家警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致世界幾場最致命衝突的人道危機惡化，恐引發經濟災難，進而加劇暴力活動。

聯合國人員表示，疫情妨礙救援計畫，主要國家注意力紛紛轉回國內疫情，並減少撥款給原本就因戰爭而殘弱不堪的經濟體。

聯合國專家高文（Richard Gowan）說：「各界非常憂心，擔心疫情經濟衝擊會引發更多動亂和衝突。」

他向法新社表示，這一切都還只是開端。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）3月曾呼籲全球停戰，不過並未獲得重視，戰爭熱點葉門、利比亞和敘利亞的戰事仍持續上演。

防疫封鎖措施限制了特使、維和部隊人員和非政府機構的行動力，阻礙調停工作，也拖累將援助物資分配給有迫切需要平民的進度。

葉門飽受內戰紛擾，2015年迄今有數以萬計平民喪命，當地人道危機被聯合國列為全球之最，而據外交人員說法，當地戰鬥情況日漸加劇，情勢有如自由落體般惡化。

主管聯合國緊急救援事務的洛科克（Mark Lowcock ）上周表示：「饑荒可能性再度浮上檯面，衝突再度升高，經濟再度陷困，人道組織再度瀕臨破產，而現在又有新的問題，2019冠狀病毒疾病疫情失控地擴散。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP