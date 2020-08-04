川普揚言封殺TikTok 網紅反彈

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社舊金山4日電） 美國總統川普揚言封殺中國企業字節跳動（ByteDance）旗下短影音平台TikTok在美業務，引發熱愛TikTok的網友不滿，更有網紅髮布諷刺川普此舉的自創歌曲，反對政府禁令。

網友maya2960昨天在TikTok上發布的「川普即興饒舌」（Trump Freestyle）影片，短時間內獲超過100萬瀏覽次數及50萬個贊，她在影片中自創饒舌歌詞：「你可以禁用這個應用程式（app），然後就會有新的出來，有需求就會有供應。」

美國喜劇演員伊利亞丹尼爾（Elijah Daniel）在推特上發文，向在TikTok上追蹤他的網友告別，大聲疾呼「唐納．川普對整個疫情亂搞一通」，然後又奪走能提振人們精神的app。

追蹤數加總高達1億人次的20名TikTok網紅也在社群網站Medium上共同發表一封給川普的公開信，反對川普政府針對TikTok下達禁令。

公開信寫道，「推特上受仇恨主宰的虛擬世界，根本不能跟TikTok上充滿歡樂和詼諧的短片比」，「所以比起消滅TikTok，為何不利用這次機會，藉由首次公開發行（IPO）或由美國公司收購，分拆美國TikTok。讓資本主義解決這個議題，而非國家」。

© 2020 AFP