巴黎聖母院管風琴染鉛塵 今天展開清理工作

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（法新社巴黎3日電） 一場大火讓巴黎聖母院尖塔倒塌、屋頂毀損，唯有內部揚聲將近300年的管風琴倖免於難；但逃得過毀損，躲不過大火熔出的鉛，修繕隊今起將一根根拆下音管，清除琴體上厚厚鉛塵。

這座自1733年就開始發聲的管風琴由8000根音管組成，當它渾厚宏大的樂聲響起，據演奏者說，所謂的「和諧」（symphonic）莫過於此。

去年聖母院（Notre-Dame）遭祝融，消防隊奮力救火，管風琴琴體被潑灑到的水雖相對算少，但若說它受損不嚴重，喜愛它的人也不會感到多大安慰，因為大火的高溫燒熔出大量鉛，在琴體上厚厚覆蓋一層鉛灰，仍有必要深度清理。

修繕隊將搭起30公尺高的鷹架，小心翼翼地拆下音管。由於音管有多達8000根，一根根拆下清理預計得耗時4年才能完成。

管風琴的鍵盤之前已先拆下，據法新社記者表示，當絞盤緩緩把鍵盤放到地面時，在場人士莫不鬆了一口氣。

鍵盤拆下後，8000根音管預計會在年底前拆除完成，2021年1月展開重組。

負責領導聖母院修復工作的喬治蘭上將（Jean-Louis Georgelin）表示：「這是個工程浩大的作業，我們準備多時。」

法國總統馬克宏希望2024年4月前完成聖母院重建修復工作，剛好趕上巴黎主辦奧運，因此喬治蘭強調，一點時間都不能浪費。

喬治蘭說，目標是讓管風琴在2024年4月16日聖母院祝融周年時再度揚起「謝主頌」（Te Deum）樂聲。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP