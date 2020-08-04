民主剛果反犯罪示威濺血1死

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（法新社剛果盧本巴希3日電） 剛果民主共和國官員表示，總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）的支持者在東南部發起反暴力犯罪示威時，一名男子遭殺害，還有幾棟公共建築遭洗劫。

齊塞克迪所屬政黨「民主與社會進步聯盟」（Union for Democracy and Social Progress, UDPS）的激進分子在東南部城鎮卡申巴里沙（Kasumbalesa）進行抗議示威，當地位於與尚比亞的邊境地帶。

卡申巴里沙市長甘萬亞（Andre Kapampa Kamwanya ）表示，一名旁觀男子在抗議活動陷入混亂時中彈，送醫後宣告不治。

甘萬亞又說，UDPS的激進分子還洗劫了2處警察局、一家法院以及民宅。

目擊者告訴法新社，當地一名UDPS重量級人物昨晚遭不明人士攻擊遇害後，引發這次抗議。

卡淡加省（Haut-Katanga）UDPS領袖齊班古（Bruno Tshibangu）表示，被害者是UDPS一個非正式組織的領導人。

暴力犯罪等治安問題造成卡淡加省撕裂已久。

齊班古說，自上月9日起已有7名UDPS激進派人士遇害。他指控卡淡加省當局維安不力，未能保護人民及私人財產安全。

© 2020 AFP