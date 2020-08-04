索尼第一季獲利攀升53% 年獲利恐因疫情蒙陰影

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（法新社東京4日電） 日本索尼公司今天公布，第一季度獲利較去年同期大增53%，主因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情封鎖措施帶動遊戲和網路服務需求；但全年度獲利恐因疫情蒙上陰影。

索尼（Sony）公布，4至6月的現行會計年度第一季，獲利由去年同期的1520億日圓成長至2330億日圓（約新台幣647億元）。營收則微幅增加2.2%，達到1兆9700 億日圓。但營業利益減少1.1%，降至2284億日圓。

疫情引發各國實施禁足令，雖然帶動全球遊戲下載需求大增，但也對索尼帶來諸多不利因素，像是產量銳減、音樂活動取消及電影院關閉。

東京的Ace經濟研究所（Ace Research Institute）分析師安田秀樹（Hideki Yasuda）說：「對索尼來說，這是相當艱難的一季，不利因素遠多於有利因素。今年度其餘時間，索尼業務預料會逐漸復原，但前提是不會爆發第二波疫情。」

索尼今天警告，截至明年3月底止的會計年度，凈利預估將下滑12.4%至5100億日圓，營業利益更將減少26.7%至6200億日圓，營收則只會微增0.5%至8兆3000億日圓。

© 2020 AFP