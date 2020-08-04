美國上百名CEO連署 呼籲國會紓困小型企業

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（法新社華盛頓3日電） 美國100多家企業領袖今天致函國會議員，敦促他們放下黨派鬥爭，並通過小型企業2019冠狀病毒疾病（COVID-19）緊急救援資金法案。

沃爾瑪（Walmart）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）母公司Alphabet和星巴克（Starbucks）等企業領袖警告，企業在防疫封鎖時受到嚴重衝擊，如果他們的聯邦補助款被扣住，將對經濟和就業造成「災難性」影響。

美國國會3月下旬通過「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act），批准數個貸款計畫協助企業度過這次危機，但每周額外發放的600美元失業救濟金已於7月底結束，房東禁趕租客的措施也到期。

企業領袖在信中表示：「小型企業對我們國家的經濟實力至關重要，不能讓它們倒閉。」

這些企業大部分手中沒有足夠的現金等待疫苗開發成功，面臨「潛在的財務困難，將讓全國當前經濟下滑窘境持續好幾年」。

信中指出：「在當前的危機時刻，我們敦促國會進行超越黨派的合作。」

包括上周末在內，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）經常與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面，就新的支出措施談判，但雙方離達成協議還有一段距離。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP