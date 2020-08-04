颶風襲美國東岸 北卡州長籲打包防災勿忘口罩

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（法新社南卡羅來納州月桂堤4日電） 颶風伊塞亞斯進逼美國北卡羅來納州，帶來威脅生命的暴潮，美國整個東海岸都受到強風豪雨侵擾。北卡州長呼籲居民緊急打包防災之際，別忘了防疫的口罩和乾洗手。

位於邁阿密的美國國家颶風中心（NHC）表示，一級颶風伊塞亞斯（Isaias）最大持續風速達每小時140公里，美東昨天晚間11時10分（台灣4日上午11時10分）在北卡羅來納州南部海洋島海灘（Ocean Isle Beach）附近登陸。

國家颶風中心說，伊塞亞斯引發的暴潮可能達1至1.5公尺高。

預報說，伊塞亞斯預計沿美國東岸北上，預料豪雨會在中大西洋地區各州引發淹水，今天也將為華府、費城和紐約市帶來強風。

根據國家颶風中心，熱帶風暴警告生效地區為北卡羅來納州的衝浪城（Surf City）到緬因州的東港（Eastport）。

根據美國國家氣象局（National Weather Service），北卡羅來納州30個郡也發布「龍捲風警戒」。

當地媒體報導，居住在南、北卡羅來納州邊界沿線居民，都面臨停電和淹水。

電力公司杜克能源公司（Duke Energy）表示，北卡羅來納州威明頓（Wilmington）地區超過1000戶民宅停電。

國家颶風中心表示，在容易淹水地區的居民「應採取所有必要行動來保護生命和財產，以因應水位上升和其他潛在危險情況」。

新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）在伊塞亞斯來襲前即發布緊急狀態，警告民眾不要在暴風雨中外出。

鑒於南、北卡羅來納州近來2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，北卡州長古柏（Roy Cooper）表示：「趕快打包所需物資、遵守當地疏散命令、待在安全的地方，絕對不要開上淹水的馬路。」

他說：「不過這次，別忘了打包口罩和乾洗手，記得維持社交距離。」

© 2020 AFP